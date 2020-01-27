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Более 2 тыс. человек проверили на вирус в пунктах пропуска ЕАО

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Усиленный двойной контроль действует в пунктах пропуска через госграницу на территории ЕАО «Нижнеленинское» и «Амурзет». В обязательном порядке проверяют людей, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу регионов. Для этого используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

В общей сложности досмотрено 856 рейсов из КНР и около 2 тыс. человек, рассказали ИА EAOMedia в областном управлении Роспотребнадзора. Пока лиц с признаками инфекционных заболеваний, в том числе с респираторной симптоматикой, не выявлено.

27 января сообщалось, что туристические фирмы в Приморском крае прекратили организацию поездок в Китай из-за вспышки коронавируса в этой стране. Не исключено, что пункт пропуска «Покровка» на границе не откроют 29 января, как это планировалось ранее.

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