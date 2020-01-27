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В Новосибирске ввели режим ЧС

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Власти Новосибирска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов в декабре 2019 года и в январе текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска 27 января.

Сообщается, что для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий, а также вывоза снега с мест, непригодных для дальнейшего складирования, будет задействована дополнительная техника. Решение о введении ЧС подписал мэр города Анатолий Локоть.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пост местного общественника Владимира Кириллова в соцсетях, власти города считают сложившуюся обстановку критической и полагают, что она может угрожать жизни и здоровью людей.

ТАСС со ссылкой на региональное управление гидрометцентра отмечает: в регионе за прошедшую неделю выпала половина месячной нормы осадков — 10,3 мм при месячной норме в 24 мм.

Ранее, 23 января, в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС из-за непогоды.

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