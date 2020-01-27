Меры безопасности вводят в Хабаровском крае из-за коронавируса в КНР

В Хабаровском крае введут дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Об этом стало известно после совещания, который провел в Хабаровске губернатор Сергей Фургал.

По предложению краевой прокуратуры будет создан специальный штаб по контролю за ситуацией. В него войдут представители управления Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарии, пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО, руководители региональных министерств и ведомств.

Штаб займется анализом последней информации о распространении эпидемии в Китае и принятием экстренных мер в случае необходимости, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство.

Первым решением штаба может стать установка на междугородних трассах карантинных постов, на которых будут проверять ввозимые продукты питания. По некоторым данным, источником заражения новым вирусом могло стать мясо животных. Кроме того, не исключено продление перерыва в работе пункта пропуска «Покровка», который сейчас закрыт до 29 января из-за праздников в Китае.

В краевом комитете по туризму сообщили, что сейчас на острове Хайнань находятся 80 российских туристов. Еще некоторое количество людей самостоятельно улетели в КНР через Владивосток. Ситуация с ними также берется на контроль. Так, компания «Рус-тур», которая отправила тургруппы в Хайнань, уже приняла решение об эвакуации путешественников обратно. За ними вылетает отдельный самолет. В аэропорту Хабаровска организуют дополнительный осмотр пассажиров рейсов из Владивостока.

Хабаровские власти возьмут на контроль и китайских рабочих, которые заняты на местных сельхозпредприятиях. 30 января в КНР заканчиваются праздники, и рабочие, скорее всего, начнут возвращаться обратно. Их въезд будет фиксироваться, а их самих проверят специалисты.

Ранее в Хабаровском крае все больницы и поликлиники привели в режим повышенной готовности. Там установили новые правила приема пациентов. Дополнительные меры профилактики ввели в школах, детских садах и учреждениях с массовым пребыванием детей.

По данным на 27 января жетвами коронавируса в Китае стали 80 человек. Инфицированы 2,744 человека. Эпицентр инфекции расположен в городе Ухань.