Техника для тушения лесных пожаров загорелась в Советской Гавани

В Советской Гавани Хабаровского края загорелся ангар, в котором хранились техника и оборудование для тушения лесных пожаров. Пострадавших среди людей нет.

Сигнал о возгорании в складском помещении поступил на пульт дежурного в 10:18 27 января. Пожар произошел в ангаре коммерческого предприятия лесной промышленности на Морской улице. Пожарные выяснили, что горела внутренняя отделка строения и оборудование.

В 10:47 распространение огня удалось остановить, в 11:02 очаги открытого горения ликвидировали. Сейчас проводятся работы по проливке помещения, разбираются конструкции.

Площадь пожара составила 430 кв. м. Причины случившегося установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, пишет ИА AmurMedia.

26 января сообщалось о пожаре в жилом доме в Великом Новгороде. Погиб трехлетний ребенок.