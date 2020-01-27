В Москве вручили премию «Хранитель памяти»

В Москве вручили премию Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». Она присуждается тем, кто внес особый вклад в сохранение памяти о трагедии еврейского народа. Среди лауреатов — Валентина Матвиенко, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, а также худрук «Геликон оперы» Дмитрий Бертман. Матвиенко рассказала, что тень холокоста затронула ее семью. Ее мать со старшими детьми оказалась на оккупированной территории и укрывала в подвале дома еврейскую семью. Символ премии — янтарная свеча. Ее изготавливают в Калининградской области в Янтарном, где прошла массовая казнь евреев.