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В Москве вручили премию «Хранитель памяти»

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В Москве вручили премию Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». Она присуждается тем, кто внес особый вклад в сохранение памяти о трагедии еврейского народа. Среди лауреатов — Валентина Матвиенко, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, а также худрук «Геликон оперы» Дмитрий Бертман. Матвиенко рассказала, что тень холокоста затронула ее семью. Ее мать со старшими детьми оказалась на оккупированной территории и укрывала в подвале дома еврейскую семью. Символ премии — янтарная свеча. Ее изготавливают в Калининградской области в Янтарном, где прошла массовая казнь евреев.

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