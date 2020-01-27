Эксперт рассказал о положительном влиянии дедолларизации на Россию

Благодаря санкциям и дедолларизации обязательства российских банков перед нерезидентами почти за пять лет сократились с $181 млрд до $59 млрд, рассказал «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

«Очевидно, что такое сокращение обязательств российских банков перед нерезидентами — это тренд последних пяти лет. Он во многом обусловлен антироссийскими санкциями и взятым в связи с ними курсом на дедолларизацию отечественной экономики и банковской системы», — уточнил эксперт.

По его мнению, сокращение валютных обязательств может оказать позитивный эффект на отечественные кредитные организации, а также на всю финансовую систему страны, поскольку это снижает внешние риски.

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