Юлия Пересильд рассказала о работе с Евгением Мироновым

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов никогда не дает своим артистам расслабиться. Об этом актриса Юлия Пересильд рассказала в интервью «Известиям» после гастролей театра в Париже.

В течение полутора недель на сцене театра «Одеон» показывали спектакль «Дядя Ваня» режиссера Стефана Брауншвейга.

«Играть на сцене «Одеона» — праздник для любого артиста. Из серии «есть что рассказать внукам», — поделилась Пересильд.

Она добавила, что гастроли с Мироновым «и в Париже, и в крохотном русском городке» требуют максимум отдачи, поскольку он из тех людей, которые никогда не дают расслабиться.

По словам актрисы, у худрука всегда множество замечаний и поправок, однако она их с удовольствием выполняет, поскольку он делает это «только ради качества спектакля».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Борьба за равноправие мешает нам соединиться с мужчинами»