В Шереметьево отец бросил двоих детей

В аэропорту Шереметьево отец бросил двоих детей. Он просто ушел, оставив с ними записку и документы. В объяснительной мужчина написал, что у него нет средств на их содержание. При этом он просил не разлучать детей - якобы позже сможет их забрать. Семья прилетела в Москву из Хабаровска. На мальчиков 8 и 5 лет обратили внимание пассажиры. Детей накормили и передали в отдел полиции, они рассказали, что их бросают уже не в первый раз. Личность отца установили, ранее он был судим. Его поиском займётся Следственный комитет.