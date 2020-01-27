Бизнес предложил отменить предписания естественных монополий

Под «регуляторную гильотину» предлагают пустить предписания естественных монополий — таких как «Газпром» или РЖД.

С такой инициативой в правительство планирует обратиться «Деловая Россия», сообщил «Известиям» председатель объединения Алексей Репик.

Другие бизнес-организации идею поддержали — за пересмотр требований высказались также в РСПП, ТПП РФ и «Опоре России».

Предприниматели уверены, что многие правила госкомпаний уже неактуальны или дублируют предписания ведомств и служб надзора, что влечет дополнительные издержки бизнеса.

В Минэкономразвития заявили, что готовы проанализировать давление предписаний госкомпаний на бизнес, однако для этого министерству требуется конкретный перечень избыточных требований.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неестественный отбор: под гильотину хотят пустить требования монополий