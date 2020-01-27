Бизнес предложил отменить предписания естественных монополий
Под «регуляторную гильотину» предлагают пустить предписания естественных монополий — таких как «Газпром» или РЖД.
С такой инициативой в правительство планирует обратиться «Деловая Россия», сообщил «Известиям» председатель объединения Алексей Репик.
Другие бизнес-организации идею поддержали — за пересмотр требований высказались также в РСПП, ТПП РФ и «Опоре России».
Предприниматели уверены, что многие правила госкомпаний уже неактуальны или дублируют предписания ведомств и служб надзора, что влечет дополнительные издержки бизнеса.
В Минэкономразвития заявили, что готовы проанализировать давление предписаний госкомпаний на бизнес, однако для этого министерству требуется конкретный перечень избыточных требований.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Неестественный отбор: под гильотину хотят пустить требования монополий