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Пятый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США

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Фото: Global Look Press/Xiong Qi
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Число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в США увеличилось до пяти. Об этом 26 января сообщил американский центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

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Согласно сообщению, случаи заражения выявлены в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. Все пациенты прибыли в страну из китайского Уханя.

Новый тип коронавируса (2019-nCoV) впервые начал распространяться в Ухане в конце декабря. К настоящему моменту случаи заражения фиксируются в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде.

На 26 января число заболевших превысило 2 тыс. человек. Количество летальных случаев возросло до 57. Китайские ученые установили, что источником коронавируса были дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.

В Японии перечислили первые признаки заболевания.

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