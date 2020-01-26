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Полиция задержала 38 ультраортодоксальных иудеев во время протестов в Иерусалиме

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Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT
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Полиция Иерусалима задержала 38 ультраортодоксальных участников демонстраций в израильской столице. Об этом сообщила местная газета The Jerusalem Post в воскресенье, 26 января.

В ходе протестов полиция применила водометы и силы конной полиции против митингующих. Причиной публичных выступлений стал арест молодого харедима из Эфиопии, который отказался вступать в армию.

По мнению участников акции, для сохранения их образа жизни необходимо отказаться от следования идеям сионизма и сохранять дистанцию между собой и современным миром.

Ранее 26 января Израиль нанес удар по целям ХАМАС в ответ на пуски воздушных шаров с бомбами.

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