Полиция задержала 38 ультраортодоксальных иудеев во время протестов в Иерусалиме

Полиция Иерусалима задержала 38 ультраортодоксальных участников демонстраций в израильской столице. Об этом сообщила местная газета The Jerusalem Post в воскресенье, 26 января.

В ходе протестов полиция применила водометы и силы конной полиции против митингующих. Причиной публичных выступлений стал арест молодого харедима из Эфиопии, который отказался вступать в армию.

По мнению участников акции, для сохранения их образа жизни необходимо отказаться от следования идеям сионизма и сохранять дистанцию между собой и современным миром.

Ранее 26 января Израиль нанес удар по целям ХАМАС в ответ на пуски воздушных шаров с бомбами.