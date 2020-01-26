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По факту стрельбы во дворе Нижневартовска возбудили уголовное дело

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Фото: РЕН ТВ
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Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по факту стрельбы из автомата во дворе дома в Нижневартовске. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД в воскресенье, 26 января.

В этот же день в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте» появились видеозаписи с камеры наблюдения, на которых видно, как мужчина выходит с автоматом Калашникова на улицу и стреляет в машину, возле которой стояли люди. Автор видео написал, что инцидент произошел на улице Омской. В результате инцидента никто не пострадал.

Дело возбудили в отношении 31-летнего местного жителя. Предположительно, он стрелял из охолощенного автомата в ответ на шумное поведение молодых людей, находившихся ночью у подъезда его дома. Отмечается, что стрелка еще не удалось задержать.

Ранее, 23 января, две человека получили ранения в результате конфликта в отеле Москвы, который привел к стрельбе. По предварительной версии, в отель ворвались двое неизвестных и открыли огонь по мужчинам из неустановленного оружия. После стрельбы нападавшие исчезли.

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