Жителям Хабаровска раздали «блокадный хлеб». Город присоединился к всероссийской акции, посвященной памяти людей, которые более двух лет сражались за жизнь в осажденном Ленинграде. Кусочек хлеба весом 125 г (такой была дневная норма) может попробовать каждый.

76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в России отметят 27 января.