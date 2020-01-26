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В МЧС опровергли угрозу разрушения дома в Махачкале

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Угрозы обрушения жилого дома после хлопка газовоздушной смеси в Махачкале нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В здании выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Судя по видео, причиной взрыва могла стать брошенная в подвал горящая спичка. В результате хлопка пострадал 12-летний ребенок. Он получил ожоги лица и в состоянии средней степени тяжести находится в больнице.

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