В МЧС опровергли угрозу разрушения дома в Махачкале

Угрозы обрушения жилого дома после хлопка газовоздушной смеси в Махачкале нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В здании выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Судя по видео, причиной взрыва могла стать брошенная в подвал горящая спичка. В результате хлопка пострадал 12-летний ребенок. Он получил ожоги лица и в состоянии средней степени тяжести находится в больнице.