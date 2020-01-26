Глыба снега рухнула с крыши на мать с ребенком в Новосибирске

В Новосибирске возле жилого дома снег упал с крыши на мать с ребенком и еще одну женщину. ЧП произошло на улице Портовой в Ленинском районе 25 января.

По словам очевидцев, у одной из женщин ушиб ноги, а может, и более серьезная травма — ее увезли на скорой помощи. Мама с ребенком серьезных травм не получили, передает vn.ru. Однако пострадавших могло быть больше — в тот момент возле места схода снега было много прохожих.

«Виновником происшествия является управляющая компания дома. На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома УК твердо заявляла, что у них нет рабочих», — рассказал очевидец Роман.