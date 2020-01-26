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Четыре бомбы были взорваны в Индии на праздновании Дня Республики

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Фото: Global Look Press/Abbas Idrees
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Взрывы четырех бомб произошли в Индии во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики, сообщает 26 января телеканал NDTV.

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«Решительно осуждаю взрывы в нескольких местах [в штате] Ассам. Это трусливая попытка создать хаос в священный день лишь демонстрирует разочарование террористических групп после того, как народ полностью отверг их. Наше правительство примет самые суровые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности», — написал главный министр штата Ассам Сарбананда Соновал в Twitter.

На места взрывов прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту произошедшего начато расследование.

Как сообщили полицейские, все четыре взрыва произошли в течение 10 минут между 8:15 и 8:25 (5:45 и 5:55 мск). Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей на мотоцикле бросают гранату и скрываются.

Источник в администрации Соновала сообщил, что министр обратился с просьбой к главе полиции штата Бхаскару Джиоти Маханту как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Правоохранительные органы полагают, что нападение совершено представителями террористической организации «Объединенный фронт освобождения Ассама» (ULFA), запрещенной в Индии.

5 октября 2019 года при взрыве гранаты в индийском городе Анантнаг, который находится на союзной территории Джамму и Кашмир, получили ранения как минимум 14 человек. Отмечается, что взрыв произошел недалеко от правительственного учреждения. В числе пострадавших есть один журналист и полицейский. По версии полиции, подорвать гранату могли террористы.

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