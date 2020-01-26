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В Антарктиде отмечают 200-летие со дня открытия материка

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В Антарктиде отмечают 200-летие открытия самого южного материка. В 1820 году здесь высадилась российская экспедиция. Командовали походом Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен. Адмиралы доказали существование шестого материка.

В честь Беллинсгаузена названа российская полярная станция. Знаменитый путешественник родился на острове Сааремаа, во времена российской империи его называли Эзель, сейчас это эстонские земли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном.

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