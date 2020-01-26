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Ребенок и взрослый погибли в ДТП в Башкирии

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Фото: Динара Гильмутдинова
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В результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Республике Башкортостан погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления региональной ГИБДД.

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«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир — девочка — скончались на месте происшествия», — сообщили сотрудники республиканской госавтоинспекции.

ДТП произошло в Бирском районе республики на 88-м км трассы Уфа–Янаул.

Столкновение допустили легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик Volvo.

Другая информация не приводится.

Ранее, 26 января, в Нытвенском городском округе Пермского края произошла авария с участием трех транспортных средств. На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. По данным телеканала РЕН ТВ, число пострадавших в аварии составило 15.

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