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Ассортимент продуктов увеличится в социальных магазинах Сахалина

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До конца года число социальных магазинов в Сахалинской области вырастет до 128. Новые торговые точки появятся в Южно-Сахалинске, Поронайске, Аниве, Курильске, Смирных и Углегорске.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, наценка на товары в таких заведениях не превышает 15% без учета транспортных расходов — это в два раза ниже средней по региону. Например, средняя цена за килограмм макарон на островах составляет 87,1 рублей, а в социальном магазине — 58,4 рублей.

В 2020 году в пунктах торговли эконом-формата изменится ассортимент. Покупатели смогут выбирать из 40 вариантов продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (вместо прежних 24 наименований).

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