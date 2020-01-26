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В Госдуме ответили на заявления Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Бывший украинский президент Леонид Кравчук сам не верит в свои прогнозы относительно Крыма, а также демонстрирует полное равнодушие к гибели людей в Донбассе. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от полуострова Руслан Бальбек в воскресенье, 26 января.

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«И в Крыму, и на Донбассе у людей уже другая ментальность — одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь?» — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Бальбека, Кравчук просто исполняет «колыбельную» для украинского общества.

«Мол, всё будет наше, спите спокойно и ни о чем не думайте. Он сам не верит своим словам», — отметил парламентарий.

Накануне Кравчук выразил уверенность, что Донбасс сам вернется под контроль украинских властей, а вот с Крымом «потребуется другая схема», так как полуостров уже в «системе России».

Он и ранее делал резонансные заявления. В начале декабря он назвал неверным то, что Москва считается «старшим братом» Киева, так как «украинское княжество» якобы появилось на 300 лет раньше России.

Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Он занимал пост с декабря 1991 года по июль 1994 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает.

Так, ранее Киев передал российскому МИДу ноту протеста в связи с визитом на полуостров президента РФ Владимира Путина. Ноту Киеву вернули без рассмотрения.

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