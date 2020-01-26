Туроператоры сообщили о росте спроса на летние туры на Кубань до 30%

Спрос на летние поездки в Краснодарский край вырос в среднем на 10–30% по сравнению с данными на январь 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом в воскресенье, 26 января, пишет «Интерфакс».

«Некоторые отели Сочи и Анапы уже остановили продажи на отдельные даты. По мнению экспертов, повышенный интерес российских туристов к направлению связан с привлекательными ценами на поездки и большим выбором отелей и гостевых домов», — отметили представители ассоциации.

Наиболее востребованные у россиян курорты Краснодарского края — Сочи, Анапа и Геленджик. При этом лидером по количеству продаж летних туров является Сочи. Бронирование поездок в Анапу и Геленджик по сравнению с январем прошлого года выросло на 5–10%. Менее популярен Туапсе.

Наибольшее количество отдыхающих выбирают середину июня и начало сентября, так как в эти периоды на побережье стоит теплая погода, но цена на проживание значительно ниже, чем в середине лета.

25 января сообщалось, что самыми любимыми местами отдыха у россиян в студенческое время являются Крым, Санкт-Петербург и страны Европы.