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Участок трассы «Кола» в Мурманской области закрыт из-за метели

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Фото: madroad.ru
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Проезд для автомобилей на участке федеральной трассы «Кола» в Мурманской области закрыли из-за метели и плохой видимости на дороге. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщается на сайте «Мурманскавтодора».

«Ввиду сложных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» км 1470 – км 1510 (от Заозерской развилки до п. Спутник) с 08:00 26.01.2020 года до улучшения погодных условий», — пояснили в заявлении.

Как отмечает «РИА Новости», в воскресенье в области ожидается усиление ветра с порывами до 20–24 м/с, метель, ухудшение видимости до 500–1000 м. Температура воздуха днем понизится до минус 13 градусов.

17 января сообщалось, что в Оренбургской области из-за сильной метели закрыли дороги. 40 машин, оказавшихся в снежном плену, эвакуировали с помощью техники МЧС.

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