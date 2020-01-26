Иномарка протаранила здание во Владивостоке

Легковая иномарка врезалась в здание в центре Владивостока. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает kp.ru.

ДТП произошло на улице Алеутская. Машина не вписалась в поворот, переехала через тротуар и сорвалась с подпорной стены, после чего врезалась в здание.

По предварительной информации, никто не погиб. Другие подробности уточняются.

25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и два получили травмы.