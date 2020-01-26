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В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предложение о запрете свободной продажи полицейской формы поступило в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от активистов общественного движения «За безопасность», передает в воскресенье, 26 января, телеканал RT, в распоряжении которого есть копия документа.

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«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», — сообщил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в письме, направленном в Госдуму.

В настоящий момент форму МВД можно беспрепятственно купить в интернете на соответствующих сайтах или с рук, при этом не нарушая закон.

Авторы письма сообщили, что в последнее время в России увеличилось число правонарушений, совершенных с использованием ведомственной формы. Именно по этой причине представители движения направили в профильный комитет Госдумы просьбу инициировать поправки в закон, связанные с запретом свободной продажи формы правоохранительных органов.

В настоящее время штраф за незаконное ношение формы МВД не превышает 1,5 тыс. рублей.

22 мая 2019 года выпускники одной из школ во Владивостоке устроили вечеринку в стиле БДСМ. Подростки пришли на мероприятие в полицейской форме и тематической одежде. Одна из участниц флешмоба танцевала в костюме полицейского. Позже ее оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами, затем в полиции пообещали наложить штраф и на ее родителей.

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