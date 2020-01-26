Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 января

Местами небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 26 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Облачная погода сохранится днем в столице, а столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Ожидается западный и юго-западный ветер до 5–10 м/c.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы и составит 744 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики прогнозируют понижение температуры к ночи до 1 градуса ниже нуля и порывы ветра до 15 м/c.

Ранее в этот день японский ученый Сасаи Такахиро предрек России бесснежные зимы из-за глобального потепления.