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Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты в Киеве и в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Видео своего похода по магазинам он опубликовал на YouTube.

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По его словам, в целом жители ДНР тратят на еду меньше.

Так, помидоры, картофель и апельсины в Донецке дешевле. За килограмм томатов в Киеве придется отдать 80 гривен (204 рубля), а в столице ДНР — 76 гривен (195 рублей). Разница на цитрусы уже ощутимей. 1 кг апельсинов стоит в Донецке 75 рублей (29,53 гривны), а в Киеве — 37 гривен, что эквивалентно 94 рублям.

При этом огурцы или болгарский перец в киевских магазинах можно купить дешевле. А цены за 100 г говяжьего филе составляют в Донецке 47,5 рубля (18,7 гривны) против 18 гривен в Киеве (45,7 рубля).

В то же время корейка свиная обойдется дешевле жителям самопровозглашенной республики — 25,9 рубля за 100 г (10,2 гривны). Киевлянам придется отдать 14,9 гривен (37,8 рубля). Разница в ценах на хлеб в обоих городах составляет несколько копеек.

Молочные продукты дороже в Донецке, а крупы — в Киеве.

В октябре в Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине. Видео снималось в течение недели в Саратове и Киеве.

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