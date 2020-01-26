Названы замедляющие старение кожи продукты

Замедлить увядание кожи можно, употребляя продукты, способствующие выработке коллагена в организме, пишет Times Now.

Ссылаясь на данные исследований ученых, издание отмечает, что коллаген содержится в мышцах, костях, коже и крайне важен для поддержания здоровья организма. В том числе он играет определяющую роль в сохранении упругости и эластичности кожи.

На основании этого эксперты составили список продуктов, богатых этим белком и усиливающих его выработку.

В первую очередь в рацион важно добавить мясо курицы. Оно является отличным источником коллагена. Но употреблять его лучше в отварном виде.

Также среди полезных для кожи продуктов названы апельсины, богатые антиоксидантами и витамином С. Эти фрукты способны повышать уровень коллагена в коже.

Внесли в список чеснок, бобовые, морковь и курагу. Они помогут затормозить распад коллагена в организме и помогают при борьбе с акне.

13 января специалисты назвали продукты, способные восстановить здоровье печени. Среди них — тыква и оливковое масло.