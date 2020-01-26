В Москве госпитализировали приехавших из Китая постояльцев гостиницы

Семь туристов из Шанхая, Пекина и Сианя пожаловались на кашель и температуру. В связи с ситуацией с коронавирусом были вызваны 12 бригад скорой помощи. Гостей столицы госпитализировали и обследовали, им поставили диагноз ОРВИ.