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Ространснадзор и СК проведут проверки после ДТП с автобусом под Калугой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика по факту опрокидывания автобуса с паломниками в Калужской области, произошедшего 25 января. Обстоятельства оказания услуг перевозки экскурсионным автобусом также проверит Следственное управление СК России по региону.

«На место выехал заместитель начальника Западного межрегионального управления госавтодорнадзора по центральному федеральному округу Андрей Васин», — говорится в сообщении Ространснадзора в субботу.

В ведомстве уточнили, что на данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

На сайте СУ СК по Калужской области также сообщается о начале проверки.

«По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в районе деревни Подборки в Калужской области опрокинулся экскурсионный автобус, направлявшийся в Подмосковье. В результате аварии пострадали семь из 31 пассажира.

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