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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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То, как Россия использует вооружения, может стать примером для всех стран, которые хотят укрепить свою оборону, заявил командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

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Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа / блокирования зоны (A2/AD), и обзаводитесь подобными системами», — сказал Фогго.

По его словам, союзникам стоит обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в связке.

Отличным примером, по его словам, является российская оборона в Черноморском регионе, включающая в себя ЗРК С-300 и С-400.

Аналогичное мнение выразил и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, особенно на российский подход стоит обратить внимание странам, не обладающим мощным флотом.

«Я бы также добавил беспилотные морские системы. В настоящее время НАТО реализует серьезную программу, а Румыния, к примеру, только что объявила о своей готовности к ней присоединиться», — указал он.

Ходжес также рекомендовал странам НАТО больше обмениваться разведданными, чтобы не допустить «неожиданностей со стороны ВМФ России». Оба военных выступили за активное использование беспилотников.

21 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании новых дронов Global Hawk, способных заглянуть на сотни километров вглубь России.

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