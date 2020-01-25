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Собиратель конопли в Биробиджане получил 3,5 года строгого режима

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Жителю Биробиджана вынесли приговор по делу о незаконном приобретении и хранении 326 г марихуаны. В августе 2019 года 33-летний мужчина в окрестностях одного из сел Биробиджанского района собрал верхушечные части конопли. Наркотическое средство было обнаружено сотрудниками полиции, когда мужчина ехал в качестве пассажира в салоне автомобиля.

Как сообщает ИА ЕАОMedia, суд назначил 3,5 года колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Почепе Брянской области начнут в этом году экспериментально выращивать опийный мак для производства обезболивающих препаратов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Речь идет о заводе по уничтожению химического оружия, который теперь принадлежит Московскому эндокринному заводу.

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