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В Иране заявили о возможности обогатить уран до любого уровня

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Фото: REUTERS/Caren Firouz
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Технический уровень, достигнутый Ираном, позволяет ему обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом заявил замглавы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.

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По словам чиновника, в случае принятия властями такого решения организация готова приступить к работе. Он отметил, что сейчас запасы обогащенного урана в стране превышают 1,2 тыс. кг и «очень быстро пополняются», передает ТАСС.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из ДНЯО.

ДНЯО — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

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