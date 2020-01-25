Суворовцы отметили день рождения кадетского образования

25 января в Москве прошли торжества, посвященные 319-й годовщине создания кадетского образования в России, сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

Участники праздничных мероприятий из России, Белоруссии, Армении, Грузии, Болгарии подвели итоги работы кадетских общественных организаций и обсудили приоритетные направления деятельности на текущий год.

С докладами об итогах и планах работы на будущее выступили представители различных общественных кадетских объединений. Сопредседатель Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров в своем выступлении отметил: в 2020 году мы празднуем 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летие объединения российского кадетского движения в эмиграции.

«Эти события являются отличным поводом для придания нового импульса сплочению кадетских рядов. В основе такого стремления лежит наша общая кадетская история, единая идеология служения Отечеству с детства, традиции преемственности, наставничества и взаимопомощи, насущная необходимость сохранения суверенитета страны», — убежден он.