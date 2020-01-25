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Движение на Калужском шоссе в Москве затруднено из-за ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение машин по Калужскому шоссе в Москве ограничено из-за аварии с участием четырех машин в районе деревни Сосенки. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

При столкновении пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. На месте аварии работают экипажи ДПС и две машины скорой помощи. Перекрыты три полосы дороги.

Ранее 25 января москвичей предупредили о снеге, гололедице и усилении ветра в Москве. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и держать дистанцию на дороге.

Вечером 24 января в Москве произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.

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