Движение на Калужском шоссе в Москве затруднено из-за ДТП

Движение машин по Калужскому шоссе в Москве ограничено из-за аварии с участием четырех машин в районе деревни Сосенки. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

При столкновении пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. На месте аварии работают экипажи ДПС и две машины скорой помощи. Перекрыты три полосы дороги.

Ранее 25 января москвичей предупредили о снеге, гололедице и усилении ветра в Москве. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и держать дистанцию на дороге.

Вечером 24 января в Москве произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.