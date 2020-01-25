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Ежедневное отключение света начнут в Абхазии из-за энергодефицита

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Фото: РИА Новости/Владимир Попов
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На всей территории Республики Абхазия с 27 января начнется поочередное отключение электричества на четыре часа из-за критического понижения воды в водохранилище Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго».

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«Поскольку вопрос перетока электроэнергии из РФ в Абхазию находится в стадии решения на межправительственном уровне, вынужденной мерой является ввод ограничений на подачу электроэнергии по всей территории республики с понедельника, 27 января, на четыре часа ежедневно», — отметили представители предприятия.

Также они уточнили, что электричество будет отключаться по два часа в дневное время и по два часа в ночное время суток.

Такая ситуация сохранится до начала поставок электроэнергии из России.

По словам министра экономики республики Адгура Ардзинбы, в настоящий момент ситуация с энергоснабжением в стране критическая. Так как в Абхазии недавно сменилось правительство, а в России кабинет министров в полном составе подал в отставку, в переговорах по энергопоставкам возникли задержки.

Как рассказал председатель правления Ингурской ГЭС Леван Мебония, если не начнется переток из России, то к середине февраля вода будет на минимальном уровне, в этом случае ИнгурГЭС сможет работать всего 2–3 часа в сутки.

Крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция располагается на границе Грузии и Абхазии. Плотину Ингурской ГЭС контролируют грузинские власти, а четыре перепадные ГЭС — власти Абхазии.

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