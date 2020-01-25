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МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.

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По словам представителей министерства, такое действие со стороны Болгарии является откровенно недружественным и противоречит взаимоуважительному характеру российско-болгарских отношений. В заявлении говорится также, что МИД России оставляет за собой право на ответные меры.

24 января власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила о том, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.

Под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

Как утверждает прокуратура, один из граждан России был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.

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