Вертолет ВМС США совершил экстренную посадку на воду в Японии

Вертолет MH-60 ВМС США экстренно сел на воду в Японии к востоку от Окинавы, передает в субботу, 25 января, агентство Kyodo.

По словам представителей правительства, вертолет сел примерно в 150 км от острова Окинава. Пять спасенных членов экипажа в спасательных жилетах были доставлены в лагерь морской пехоты США.

В результате экстренной посадки пострадавших нет.

Сообщается также, что посадка была совершена по причине технической неисправности во время полета.

В настоящий момент министерство обороны и береговая охрана Японии устанавливают подробности произошедшего.

В последнее время в Японии участились случаи авиационных происшествий, связанных с военной техникой США. Так, 7 ноября 2019 года истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Информация о пострадавших или повреждениях, причиненных снарядом, не поступала.