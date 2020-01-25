Прямой эфир

Вертолет ВМС США совершил экстренную посадку на воду в Японии

0
Фото: ТАСС/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет MH-60 ВМС США экстренно сел на воду в Японии к востоку от Окинавы, передает в субботу, 25 января, агентство Kyodo.

По словам представителей правительства, вертолет сел примерно в 150 км от острова Окинава. Пять спасенных членов экипажа в спасательных жилетах были доставлены в лагерь морской пехоты США.

В результате экстренной посадки пострадавших нет.

Сообщается также, что посадка была совершена по причине технической неисправности во время полета.

В настоящий момент министерство обороны и береговая охрана Японии устанавливают подробности произошедшего.

В последнее время в Японии участились случаи авиационных происшествий, связанных с военной техникой США. Так, 7 ноября 2019 года истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Информация о пострадавших или повреждениях, причиненных снарядом, не поступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о разработке в Японии систем связи 6G
Минобороны Японии поддержало скорейшее развертывание новых комплексов ПРО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020