Ирландский остров ищет смотрителя «с навыками выживания»

Остров на юго-западе Ирландии ищет своего смотрителя. Сторожу нужно будет следить за кафе и тремя коттеджами. Электричества нет, горячей воды тоже, погода суровая — всё время дуют холодные ветра.

Работа вахтовая — на службу придется уехать на полгода. При этом на вакансию откликнулись 27 тыс. человек. Владельцам острова требуется человек с навыками выживания.