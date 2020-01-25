В США переснимут «Анаконду»

В США решили возродить еще одну кинофраншизу. Собираются переснять фильм 1997 года — «Анаконда». Сценарий уже заказали автору «Белоснежки и охотника». Змея станет больше, сюжет еще безумнее.

В свое время фильм был популярным, вышло три сиквела.