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Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата гиперзвукового оружия

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Фото: TASS/ZUMA
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Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку технологий, позволяющих создать средства перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

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Отмечается, что стоимость контракта составила около $13 млн. Работы предположительно завершатся к январю 2021 года.

«Данный контракт предусматривает разработку, развитие и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующих гиперзвуковых угроз в верхних слоях атмосферы», — говорится в пресс-релизе.

Днем ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США удвоили финансирование разработки гиперзвукового оружия.

18 января заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области.

24 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация, когда ни у одной страны, кроме РФ, нет гиперзвукового оружия.

Путин напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и комплексы «Пересвет» уже представлены в войсках, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», согласно плану, выполняются работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

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