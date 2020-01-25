Возбуждено дело о подставных ДТП в Краснодарском крае

На Кубани в отношении инспектора ДПС и еще одного должностного лица возбуждено уголовное дело за получение взятки по предварительному сговору. По данным следствия, в январе 2016 года полицейские знали, что местный житель является участником фиктивных дорожно-транспортных происшествий, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инспектор ДПС предложил мужчине в дальнейшем передавать взятки за совершение незаконных действий в пользу участника инсценированных аварий. С мая 2016 по январь 2017 года сотрудники полиции неоднократно выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы. В результате полицейские за попустительство по службе получили деньги в общей сумме 60 тыс. рублей, отмечают «Кубанские новости».

Как сообщалось 14 января, в Якутске бывшего сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения несколько дней ходил по городу с огнестрельным оружием, суд приговорил к двум годам условно. А 13 января в Ростове-на-Дону арестовали двух полицейских по подозрению в получении 500 тыс. рублей взятки. По версии следствия, во время службы правоохранители потребовали от мужчины указанную сумму за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.