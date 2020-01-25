Два человека погибли в результате ДТП в Санкт-Петербурге

В результате аварии в Санкт-Петербурге два человека погибли, еще двое пострадали, передает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января, со ссылкой на Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в Петродворцовом районе. По имеющейся информации, 21-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу, допустив столкновение с «Ауди-80».

49-летний водитель «Ауди» и один из его пассажиров погибли. Водитель «Рено» и еще один пассажир «Ауди» госпитализированы.

Ранее, 25 января, в результате столкновения трех автомобилей в Воронеже погибли четыре человека и еще двое пострадали. Водитель «Хендэ i-40» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двумя автомобилями: «Рено Логан» и «Форд Куга».