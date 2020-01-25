Лесных бизонов из Канады доставят в Якутию на самолете в конце марта

Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии объявила аукцион на авиаперевозку лесных бизонов за 29 млн рублей.

Согласно документации, исполнитель в конце марта должен обеспечить доставку одним рейсом на самолете Ил-76 в Якутск из города Эдмонтон (Канада) 30 годовалых лесных бизонов, которых будут сопровождать 10 пассажиров. Как отмечает ИА SakhaNews, аукцион состоится 4 февраля.

В настоящее время на территории региона насчитывается 220 голов бизонов. В июле 2019 года правительство Якутии одобрило проект постановления о внесении вида в Красную книгу республики. Вопрос об охране лесных бизонов возник после выпуска животных в естественную среду обитания.