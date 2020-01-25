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МЧС Армении обнаружило потерявшихся в горах российских туристов

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Спасательная служба МЧС Армении вместе со спасателями Российско-армянского центра гуманитарного реагирования обнаружила шесть туристов из РФ в горах Гегаркуникской области. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что туристы попросили о помощи в пятницу вечером из-за плохого самочувствия одного из членов группы.

«25 января в 05:20 (04:20 мск) спасательная служба МЧС и спасатели Российско-армянского центра гуманитарного реагирования возобновили поиски экспедиционной группы граждан РФ. В 11:30 (10:30 мск) спасатели на расстоянии одного километра заметили группу, с ней держится постоянная телефонная связь», — говорится в заявлении ведомства.

17 января сообщалось, что украинские спасатели сняли 32 туристов с остановившейся канатной дороги на горе Погар в Карпатах. В спасении туристов участвовали 14 спасателей и три единицы техники.

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