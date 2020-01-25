Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед и околонулевая температура ожидают жителей Москвы на следующей неделе. Об этом в субботу, 25 января, рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«С воскресенья до четверга включительно практически и ночью, и днем околонулевая температура. И каждый день будут идти небольшие осадки в виде слабого мокрого снега», — цитирует его «РИА Новости».

Специалист добавил, что в связи с температурой около нуля на дорогах ожидается гололед.

Ранее, 24 января, сообщалось, что из-за аномального тепла в Московской области раньше времени проснулись ежи. По словам специалистов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, зимняя спячка ежей в среднем длится шесть месяцев — с октября по апрель, но иногда происходит так, что они просыпаются раньше положенного срока.

Зоологи предупредили, что при обнаружении ежа не стоит кормить или прикасаться к нему. Животное может быть переносчиком опасного заболевания.