Прямой эфир

Советский хоккеист Лутченко попал в реанимацию в Москве

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

71-летний советский хоккеист Владимир Лутченко попал в реанимацию одной из больниц Москвы в ночь на субботу, 25 января. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Другие подробности не приводятся.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Лутченко выступал за ЦСКА с 1966 по 1981 год. После этого был директором хоккейной школы ЦСКА. С 1997 года Лутченко работал детским тренером по хоккею в американском Бостоне.

21 января сообщалось, что советский и российский тяжелоатлет Юрий Власов попал в одну из московских клиник. 84-летний олимпийский чемпион был доставлен в реанимацию, а позже переведен в обычную палату. Отмечается, что Власов плохо чувствовал себя уже несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подозреваемую в убийстве двоих детей мать госпитализировали в тяжелом состоянии
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020