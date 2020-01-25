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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 20

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Фото: REUTERS/Sertac Kayar
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Жертвами землетрясения в турецких восточных провинциях Малатья и Элязыг стали 20 человек. Еще 1015 получили различные травмы. Об этом в субботу, 25 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее в этот же день говорилось о 19 погибших.

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Согласно данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, на месте бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.

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