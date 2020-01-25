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Стали известны подробности второго сезона сериала «Ведьмак»

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Фото: NetFlix
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Создатели сериала «Ведьмак» планируют изменить нарратив во втором сезоне шоу по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Об этом в пятницу, 24 января, рассказала шоураннер проекта Лорен Хиссрик в интервью изданию Vulture.

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По ее словам, зрители были возмущены и сбиты с толку нелинейным повествованием первого сезона, поскольку создатели ввели в шоу нескольких персонажей из разных временных отрезков — Геральта, Йеннифер и Цири. Хиссрик заявила, что в последующих эпизодах «Ведьмака» этого можно будет избежать за счет того, что все три героя окажутся в одном временном пространстве.

«Истории будут гораздо более линейными. Они не все будут одной историей, мы добавим, например, флешбэки. Но у нас точно больше не будет в сюжете событий с разницей в 100 лет», — подчеркнула шоураннер.

Первый сезон сериала, состоящий из восьми серий, вышел на экраны 21 декабря 2019 года. Главную роль истребителя чудовищ Геральта из Ривии исполнил британский актер Генри Кавилл. Съемки второго сезона начнутся в феврале 2020 года.

Сериал «Ведьмак» стал самым популярным премьерным шоу на стриминговой платформе Netflix за всю ее историю. За четыре недели с момента запуска его посмотрели с 76 млн устройств.

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