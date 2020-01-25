Прямой эфир

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций ЕС

0
Фото: TASS/Zueger, E.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кипр отказался голосовать за введение новых санкций ЕС против России и призвал пересмотреть предлагаемые ограничения. Об этом 24 января сообщило Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»
Президент пообещал зеркальные меры в случае введения ограничений против госдолга

По данным агентства, позиция Никосии может быть связана с желанием добиться мер против Турции, которая ведет геологоразведочные работы на шельфе Кипра.

Отмечается, что ЕС планировал ввести ряд ограничений в отношении нескольких российских официальных лиц за интеграцию Крыма. Однако Никосия выступила против.

«Это удивительно, поскольку Кипр пользовался беспрецедентной поддержкой партнеров по ЕС в течение последних нескольких месяцев (в споре с Турцией)», — заявил агентству один из дипломатов ЕС.

Однако, по словам представителя кипрского МИДа Деметриса Самуэля, связи между позицией по антироссийским санкциям и действиями Анкары на шельфе нет. Просто Кипр якобы хочет больше времени на изучение предложенных мер.

Другие источники Reuters сообщили, что Берлин и Варшава прилагают усилия, чтобы убедить Кипр согласиться на введение санкций. Принять их могут уже в начале следующей недели.

Впервые ЕС и США ввели санкции против РФ в 2014 году после возвращения Крыма в состав России по итогам референдума, на котором за это проголосовали большинство жителей региона.

Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования, несмотря на то что Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

19 декабря Евросоюз продлил экономические ограничения еще на полгода. При этом в странах Европы всё чаще звучат призывы отменить санкции, которые вредят и ЕС.

Спор Кипра и Турции обусловлен работами по разведке газа турецкой стороной в «Лефкосии-1». На прошлой неделе судно «Явуз» приступило к бурению в данном регионе, который находится в исключительной экономической зоне Кипра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра
ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020