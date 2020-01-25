СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций ЕС

Кипр отказался голосовать за введение новых санкций ЕС против России и призвал пересмотреть предлагаемые ограничения. Об этом 24 января сообщило Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По данным агентства, позиция Никосии может быть связана с желанием добиться мер против Турции, которая ведет геологоразведочные работы на шельфе Кипра.

Отмечается, что ЕС планировал ввести ряд ограничений в отношении нескольких российских официальных лиц за интеграцию Крыма. Однако Никосия выступила против.

«Это удивительно, поскольку Кипр пользовался беспрецедентной поддержкой партнеров по ЕС в течение последних нескольких месяцев (в споре с Турцией)», — заявил агентству один из дипломатов ЕС.

Однако, по словам представителя кипрского МИДа Деметриса Самуэля, связи между позицией по антироссийским санкциям и действиями Анкары на шельфе нет. Просто Кипр якобы хочет больше времени на изучение предложенных мер.

Другие источники Reuters сообщили, что Берлин и Варшава прилагают усилия, чтобы убедить Кипр согласиться на введение санкций. Принять их могут уже в начале следующей недели.

Впервые ЕС и США ввели санкции против РФ в 2014 году после возвращения Крыма в состав России по итогам референдума, на котором за это проголосовали большинство жителей региона.

Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования, несмотря на то что Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

19 декабря Евросоюз продлил экономические ограничения еще на полгода. При этом в странах Европы всё чаще звучат призывы отменить санкции, которые вредят и ЕС.

Спор Кипра и Турции обусловлен работами по разведке газа турецкой стороной в «Лефкосии-1». На прошлой неделе судно «Явуз» приступило к бурению в данном регионе, который находится в исключительной экономической зоне Кипра.