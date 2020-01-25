Владимир Путин покорил арабский мир уважительным жестом. Президент поднял упавшую фуражку офицера. Случилось это во время церемонии приема российского лидера в Палестине. Владимир Путин во время входа в резиденцию президента страны Махмуда Аббаса увидел, что один из военнослужащих обронил головной убор. Российский лидер поднял фуражку и вернул ее на голову военного.